Fiepet | ' Ristoranti | modificare immediatamente il meccanismo per le riaperture'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) "Dopo sei mesi di chiusura forzata a cena, di cui quasi quattro in zona rossa, la maggioranza assoluta delle imprese vede di nuovo slittare le prospettive di poter tornare a servire all'interno dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiepet Ristoranti

Le parole del responsabileToscana Nord, il sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti, Adriano Rapaioli interpretano tutta la frustrazione di tanti barristi e ristoratori che vedono ...A tal proposito, come ribadito dalla- Confesercenti chiediamo un incontro con il ministro del Mise Giorgetti affinche' recepisca le osservazioni puntuali e apporti le necessarie modifiche ...“Si riapre dal 26 aprile? L’annuncio che ha inizialmente illuso e rasserenato gli oltre 340mila baristi e ristoratori sta diventando un incubo per la stragrande maggioranza di essi. A registrare un ra ...Genova - «Si riapre dal 26 aprile 2021? L'annuncio che ha inizialmente illuso e rasserenato gli oltre 340mila baristi e ristoratori sta diventando un incubo per la stragrande maggioranza di essi. A re ...