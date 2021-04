False fatture per trenta milioni di euro, due arresti e 29 aziende sequestrate (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Una maxifrode fiscale di circa trenta di milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha arrestato e posto ai domiciliari, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, due imprenditori napoletani di 60 e 65 anni e sequestrato 29 aziende in tutta Italia, risultate coinvolte nel sistema illecito. Circa settanta i finanzieri impiegati nell’esecuzione delle misure cautelari personali e reali. Dall’inchiesta denominata “Golden Metal”, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e realizzata dai finanzieri della Compagnia di Capua, è emerso che al centro del sistema c’era un’azienda attiva nel commercio all’ingrosso di metalli ferrosi, situata a Pontelatone, nel Casertano; era questa la cosiddetta società “cartiera”, in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Una maxifrode fiscale di circadidiè stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha arrestato e posto ai domiciliari, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, due imprenditori napoletani di 60 e 65 anni e sequestrato 29in tutta Italia, risultate coinvolte nel sistema illecito. Circa settanta i finanzieri impiegati nell’esecuzione delle misure cautelari personali e reali. Dall’inchiesta denominata “Golden Metal”, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e realizzata dai finanzieri della Compagnia di Capua, è emerso che al centro del sistema c’era un’azienda attiva nel commercio all’ingrosso di metalli ferrosi, situata a Pontelatone, nel Casertano; era questa la cosiddetta società “cartiera”, in ...

