De Zerbi: «Non dovevamo dimostrare di saper giocare a calcio» (Di mercoledì 21 aprile 2021) De Zerbi ha analizzato la vittoria dei suoi a San Siro contro il Milan e ha chiarito anche il suo pensiero in merito alla Superlega Roberto De Zerbi, intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Sassuolo a San Siro contro il Milan, ha analizzato la prestazione dei suoi e ha chiarito anche il suo pensiero sulla Superlega: SU RASPADORI: «Conoscendolo l’emozione è ancora più forte, abbiamo tanti giovani come lui. E’ bello vederli migliorare, col tempo acquisiscono maggior convinzione. Fa questi gol perché è forte». SULLA PARTITA: «La vittoria di oggi è arrivata il 21 aprile, così come quella col Benevento che è stata la migliore in carriera. Abbiamo avuto occasioni importanti anche nel primo tempo. Il Milan è forte ma le occasione le abbiamo avute anche nei primi quarantacinque minuti». SULLA SUPERLEGA: «Ieri ho potuto constatare con mano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Deha analizzato la vittoria dei suoi a San Siro contro il Milan e ha chiarito anche il suo pensiero in merito alla Superlega Roberto De, intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Sassuolo a San Siro contro il Milan, ha analizzato la prestazione dei suoi e ha chiarito anche il suo pensiero sulla Superlega: SU RASPADORI: «Conoscendolo l’emozione è ancora più forte, abbiamo tanti giovani come lui. E’ bello vederli migliorare, col tempo acquisiscono maggior convinzione. Fa questi gol perché è forte». SULLA PARTITA: «La vittoria di oggi è arrivata il 21 aprile, così come quella col Benevento che è stata la migliore in carriera. Abbiamo avuto occasioni importanti anche nel primo tempo. Il Milan è forte ma le occasione le abbiamo avute anche nei primi quarantacinque minuti». SULLA SUPERLEGA: «Ieri ho potuto constatare con mano ...

