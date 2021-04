Dal 26 aprile riapertura calcetto in zona gialla: aumentano le regioni indietro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito della fatidica data del 26 aprile, quando cioè avremo la riapertura calcetto in zona gialla. Questione molto delicata ed altalena di regioni che al momento possono dirsi in pole position, mentre per altre dovremo ancora pazientare qualche settimana. Effettivamente, in attesa delle valutazioni che verranno fatte nella giornata di venerdì dal CTS, abbiamo alcuni elementi da prendere in esame sulle aree messe peggio rispetto ad altre, in termini di ripresa delle attività. Cosa sappiamo sulla riapertura calcetto in zona gialla dal 26 aprile Proviamo dunque ad aggiornare il quadro illustrato pochi giorni fa, sulle nostre pagine, a proposito della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito della fatidica data del 26, quando cioè avremo lain. Questione molto delicata ed altalena diche al momento possono dirsi in pole position, mentre per altre dovremo ancora pazientare qualche settimana. Effettivamente, in attesa delle valutazioni che verranno fatte nella giornata di venerdì dal CTS, abbiamo alcuni elementi da prendere in esame sulle aree messe peggio rispetto ad altre, in termini di ripresa delle attività. Cosa sappiamo sullaindal 26Proviamo dunque ad aggiornare il quadro illustrato pochi giorni fa, sulle nostre pagine, a proposito della ...

