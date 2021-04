Cotto e Mangiato ricetta del 21 aprile 2021: risotto ai carciofi (Di mercoledì 21 aprile 2021) In compagnia di Franco Aliberti, oggi Tessa propone un risotto ai carciofi La ricetta Per la ricetta avrai bisogno di: carciofi Riso Brodo vegetale Procedimento prendi un carciofo e ricava tutte le foglie, dunque mettile in forno ad appassire. Intanto lessa un altro carciofo compreso di gambi e una volta cotti frulla tutto. Un terzo carciofo tostato in padella, mentre un quarto appassiscilo in padella con cipolla. Quando il carciofo in forno sarà pronto, calalo nell’acqua dove hai lessato altro carciofo. Metti a tostare il riso in una pentola, allunga con brodo e dopo dieci minuti aggiungi tutti i tipi di carciofo Cotto. Fai cuocere insieme poi impiatta. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) In compagnia di Franco Aliberti, oggi Tessa propone unaiLaPer laavrai bisogno di:Riso Brodo vegetale Procedimento prendi un carciofo e ricava tutte le foglie, dunque mettile in forno ad appassire. Intanto lessa un altro carciofo compreso di gambi e una volta cotti frulla tutto. Un terzo carciofo tostato in padella, mentre un quarto appassiscilo in padella con cipolla. Quando il carciofo in forno sarà pronto, calalo nell’acqua dove hai lessato altro carciofo. Metti a tostare il riso in una pentola, allunga con brodo e dopo dieci minuti aggiungi tutti i tipi di carciofo. Fai cuocere insieme poi impiatta. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

