Consulta: Coraggio, 'riduzione pronunce inammissibilità nel 2020 è vittoria giustizia' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Nel 2020 trend in aumento delle sentenze rispetto alle ordinanze e tendenza della Corte a entrare nel merito delle questioni superando gli ostacoli di ammissibilità. "Personalmente ritengo tutto ciò estremamente apprezzabile, perché ho sempre pensato, nel lungo esercizio della mia attività giudiziaria, che le pronunce di inammissibilità, quale ne sia la causa, costituiscano una sconfitta per la giustizia". E' il commento del presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio, al 2020 in cifre della Corte. "E' vero - prosegue - che, a prescindere dalla forma del provvedimento, sentenza ovvero ordinanza, è continuato il trend di riduzione delle pronunce di inammissibilità e ciò vuoi per la migliore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Neltrend in aumento delle sentenze rispetto alle ordinanze e tendenza della Corte a entrare nel merito delle questioni superando gli ostacoli di ammissibilità. "Personalmente ritengo tutto ciò estremamente apprezzabile, perché ho sempre pensato, nel lungo esercizio della mia attività giudiziaria, che ledi, quale ne sia la causa, costituiscano una sconfitta per la". E' il commento del presidente della, Giancarlo, alin cifre della Corte. "E' vero - prosegue - che, a prescindere dalla forma del provvedimento, sentenza ovvero ordinanza, è continuato il trend didelledie ciò vuoi per la migliore ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Ecco il 'chi è' della Corte costituzionale in piena pandemia. Il presidente Coraggio: “La sfida della Consulta? Essere semp… - CorriereQ : Coraggio: in gran parte inevasi moniti Consulta a Parlamento - TV7Benevento : Consulta: Coraggio, 'riduzione pronunce inammissibilità nel 2020 è vittoria giustizia'... - TV7Benevento : Consulta: Coraggio, 'intervento doveroso su nuovi diritti, ma in punta di piedi'... - TV7Benevento : **Consulta: Coraggio, 'pandemia non ha inciso su produttività, diminuite cause pendenti'**... -