Classifica canzoni del momento Aprile 2021: hit parade top 20 (Di mercoledì 21 aprile 2021) P!nk e Rag'n'Bone Man – Pagina Facebook P!ink e Rag'n'Bone ManIl duetto Rag'n'Bone Man – P!nk in vetta di Aprile. Sul podio anche l'inedito emozionante Montaner-Guerra e l'incantevole voce di Tu?ba Yurt I protagonisti della Classifica internazionale Aprile 2021 sono Rag'n'Bone Man e P!nk con "Anywhere away from here". Il brano che esalta le doti canore dei due interpreti è un estratto di "Life by misadventure", il nuovo album di Rag'n'Bone Man in uscita il prossimo 7 maggio. Vulnerabilità e voglia di fuggire dalle situazioni scomode alla base del motivo come meglio descrive lo stesso cantante: "Questa canzone è un'istantanea sincera del desiderio di sfuggire da situazioni scomode della vulnerabilità che tutti noi affrontiamo. È un onore avere la collaborazione di P!NK in questo disco, sono davvero felice che ne faccia ...

