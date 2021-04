Brutte notizie per Grillo: Feltri solidarizza con lui. Lo ha fatto anche con Bossetti e la Franzoni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vittorio Feltri difende a spada tratta Beppe Grillo e suo figlio Ciro. E si tira fuori dal coro della gogna mediatica, nel nome del garantismo che lo ha sempre contraddistinto. Lo fa in prima pagina di Libero quotidiano, ricostruendo la vicenda, partendo dal filmato del fondatore del M5s, che lui stesso definisce “agghiacciante”, ma parlando soprattutto da padre. “Grillo è diventato da manettaro a garantista. Meglio tardi che mai” “Non sono in grado di redarguire il vecchio Beppe – scrive Feltri – che, essendo un padre, non se la sente di unirsi al coro di quelli che vorrebbero condannare a priori il suo ragazzino, e cerca pertanto di salvaguardarlo a ogni costo. Qualunque genitore disperato va capito se si scatena per proteggere il proprio discendente che rischia la galera dura per un episodio da accertare. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vittoriodifende a spada tratta Beppee suo figlio Ciro. E si tira fuori dal coro della gogna mediatica, nel nome del garantismo che lo ha sempre contraddistinto. Lo fa in prima pagina di Libero quotidiano, ricostruendo la vicenda, partendo dal filmato del fondatore del M5s, che lui stesso definisce “agghiacciante”, ma parlando soprattutto da padre. “è diventato da manettaro a garantista. Meglio tardi che mai” “Non sono in grado di redarguire il vecchio Beppe – scrive– che, essendo un padre, non se la sente di unirsi al coro di quelli che vorrebbero condannare a priori il suo ragazzino, e cerca pertanto di salvaguardarlo a ogni costo. Qualunque genitore disperato va capito se si scatena per proteggere il proprio discendente che rischia la galera dura per un episodio da accertare. ...

