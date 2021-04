Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE SUD E’ RISOLTO, L’EVENTO NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ MIGLIO RA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO CI SONO DEI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE, A24 E PRENESTINA E IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO IN PROGRAMMA PER LA SERA DI VENERDÌ 23 APRILE LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE POSSIBILI L’AGITAZIONE INTERESSERA’ LE RETI GESTITE DA ATAC E DATPL POSSIBILI DISAGI DALLE 20.30 E SINO A FINE SERVIZIO ...