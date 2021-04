Vaccino Johnson&Johnson, EMA: «I benefici superano i rischi» (Di martedì 20 aprile 2021) Una settimana fa la Food and Drug Administration degli Stati Uniti aveva bloccato l'impiego in USA del Vaccino Johnson&Johnson a seguito di sei casi di trombosi. Immediatamente anche l'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, ha iniziato a svolgere i suoi accertamenti in merito al siero Janssen (così si chiama il Vaccino della casa farmaceutica statunitense). Come per il Vaccino Oxford-Astrazeneca, anche in questo caso l'EMA ha spiegato che la possibilità di eventi rari esiste, ma che i benefici sono superiori rispetto ai rischi. Di conseguenza l'Agenzia ha deciso di non limitare l'utilizzo del farmaco nei Paesi dell'Unione Europea. EMA: nessuna limitazione per Vaccino Johnson&Johnson L'Agenzia Europea del Farmaco ha riconosciuto «possibili» effetti legami di causa-effetto tra il ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Una settimana fa la Food and Drug Administration degli Stati Uniti aveva bloccato l'impiego in USA delJohnson&Johnson a seguito di sei casi di trombosi. Immediatamente anche l'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, ha iniziato a svolgere i suoi accertamenti in merito al siero Janssen (così si chiama ildella casa farmaceutica statunitense). Come per ilOxford-Astrazeneca, anche in questo caso l'EMA ha spiegato che la possibilità di eventi rari esiste, ma che isono superiori rispetto ai. Di conseguenza l'Agenzia ha deciso di non limitare l'utilizzo del farmaco nei Paesi dell'Unione Europea. EMA: nessuna limitazione perJohnson&Johnson L'Agenzia Europea del Farmaco ha riconosciuto «possibili» effetti legami di causa-effetto tra il ...

Advertising

lorepregliasco : EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra ben… - RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - MediasetTgcom24 : Johnson&Johnson, Fda blocca la produzione in uno stabilimento Usa | Oggi Ema decide sul vaccino americano #j&j… - gazzettaparma : L'Ema: possibili legami tra il vaccino Johnson ed eventi 'molto rari' di trombosi. Ma i benefici superano i rischi - pimpi59 : RT @GiovaQuez: Si va verso un utilizzo preferenziale del vaccino Johnson & Johnson per gli over 60. Sarebbe questo l'orientamento del minis… -