Vaccini anti-Covid per bambini e ragazzi: presto toccherà anche a loro (Di martedì 20 aprile 2021) Novità in vista per quanto riguarda i Vaccini anti-Covid destinati a bambini e ragazzi: le case farmaceutiche sono al lavoro per avviare le somministrazioni nei prossimi mesi. Mentre la campagna vaccinale prosegue, dopo l’ordinanza del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, seguendo rigidamente il criterio di suddivisione in base alle fasce di età, una questione – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 aprile 2021) Novità in vista per quanto riguarda idestinati a: le case farmaceutiche sono al lavoro per avviare le somministrazioni nei prossimi mesi. Mentre la campagna vaccinale prosegue, dopo l’ordinanza del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, seguendo rigidamente il criterio di suddivisione in base alle fasce di età, una questione – L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - fanpage : ?? Ultim'ora Il Commissario Figliuolo dice stop alle prenotazioni vaccini anti Covid per under 60. - vittorio0777 : @RaffaelloLupi @tax_analysis @UmbertoNew @lucabattanta @Mandolesi_Giu @michele_geraci @gbponz @iuvinale_n… - MagaMagaoz : #DiMartedi Per quanto i vaccini anti covid siano stati sperimentati,in realtà noi mondo intero siamo l'esperimento… -