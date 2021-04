Ultime Notizie Roma del 20-04-2021 ore 14:10 (Di martedì 20 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è fissato oggi alle 17 l’incontro tra governo regioni anche sindaci per limare le Ultime decisioni in vista della riapertura Non chattare Mario Draghi per il 26 aprile no della scuola il premier vuole rientro in classe per tutti gli studenti le regioni anche sindacati Lanciano l’allarme non ancora pronti il presidente Lombardo Fontana impossibile le scuole al 100% i trasporti al 50 nel corso della lunga intervista a El Chiringuito Florentino Pérez anche svelato nuovi particolari di Kobe 12 Club fondatori hanno pensato alla Super League tra idee concrete sogni più lungo termine fermo restando i principi generali del formato il presidente del Real Madrid ha parlato di partite più forte arbitri Var migliorati è un modello euro lega e ieri sera è ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è fissato oggi alle 17 l’incontro tra governo regioni anche sindaci per limare ledecisioni in vista della riapertura Non chattare Mario Draghi per il 26 aprile no della scuola il premier vuole rientro in classe per tutti gli studenti le regioni anche sindacati Lanciano l’allarme non ancora pronti il presidente Lombardo Fontana impossibile le scuole al 100% i trasporti al 50 nel corso della lunga intervista a El Chiringuito Florentino Pérez anche svelato nuovi particolari di Kobe 12 Club fondatori hanno pensato alla Super League tra idee concrete sogni più lungo termine fermo restando i principi generali del formato il presidente del Real Madrid ha parlato di partite più forte arbitri Var migliorati è un modello euro lega e ieri sera è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - fanpage : L'allarme dei virologi. - fanpage : I tifosi dell'Inter si schierano contro la #SuperLeague - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Restyling piazza De Nava, confronto in commissione sul progetto) è stato pubbl… - zazoomblog : Ultime Notizie Serie A: la Superlega pronta a partire Ceferin punge la Juve – VIDEO - #Ultime #Notizie #Serie… -