Trieste. A lavoro per ricostruire il più grande fossile di triceratopo (Di martedì 20 aprile 2021) Trieste in prima linea. In Città si sta ricostruendo il più grande fossile di triceratopo, il dinosauro erbivoro famoso per il grande collare osseo e le tre possenti corna presenti sul capo. I resti sono stati ritrovati in un ranch del Montana (USA) e acquistati dall'azienda triestina Zoic. I paleontologi italiani hanno nominato il gigante esemplare preistorico "Big John", per la lunghezza del suo cranio di 2.67 metri. Big John, una volta rimesso completamente in piedi, sarà lungo circa 8,20 metri, come si potrà ammirare nei prossimi mesi, a ricostruzione completata.

