TIM lancia il WiFi Serie A per il calcio in streaming (Di martedì 20 aprile 2021) «Scegli la Fibra con il WiFi Serie A TIM per studiare, lavorare e guardare il calcio in streaming. Scopri il WiFi pronto per la #SerieATIM? nei negozi TIM o su tim.it». Accompagnato da questo breve messaggio, TIM ha pubblicato un video su YouTube per annunciare il lancio del modem “WiFi Serie A TIM”. Grazie alla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) «Scegli la Fibra con ilA TIM per studiare, lavorare e guardare ilin. Scopri ilpronto per la #ATIM? nei negozi TIM o su tim.it». Accompagnato da questo breve messaggio, TIM ha pubblicato un video su YouTube per annunciare il lancio del modem “A TIM”. Grazie alla L'articolo

Advertising

ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: #TIM lancia il WiFi #SerieA per il calcio in streaming - CalcioFinanza : #TIM lancia il WiFi #SerieA per il calcio in streaming - infoitscienza : INNOVAZIONE Calcio in streaming, Tim lancia il modem 'WiFi Serie A' - comunica_rp : Calcio in streaming, Tim lancia il modem “WiFi Serie A” - StartComNews : Calcio in streaming, Tim lancia il modem “WiFi Serie A” -