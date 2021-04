Ted Nugent positivo | il chitarrista diceva “la pandemia è una bufala”

(Di martedì 20 aprile 2021) Tedha detto di essere risultatoal Covid-19, dopo aver dichiarato che non era una verae aver deriso l’uso delle maschere facciali Ted, famosoe cantante statunitense è risultatoal Covid. Negli scorsi mesi si era reso celebre per le sue uscite negazioniste nei confronti dell’emergenza Covid-19. Più volte ha dichiarato che non si trattava di una verae ha alimentato le teorie cospirazioniste sul virus. Il, che ha anche affermato il vaccino contro il coronavirus “non è stato non un vero vaccino”. La notizia della positività Tedha poi rivelato ieri di essere risultatodopo molto tempo con sintomi influenzali. ...

Advertising

Suoni_Distorti : TED NUGENT positivo al Covid-19: “Pensavo di morire. Ho la merda cinese!” - minomazz : Battuta non male: Ted Nugent ha negato che il virus esistesse e poi stava per morirne. @TalbertSwan la rigira: il C… - AntJPlissken : È il minimo che poteva succedergli. COGLIONE - Metalitalia : TED NUGENT: da scettico e negazionista a malato di COVID-19 #TEDNUGENT - - lisca66 : RT @rockolpoprock: Ted Nugent, il negazionista, s'è beccato il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Ted Nugent

metalitalia.com

diceva: "Se non hai ancora imparato tutti i licks di Chuck Berry, non puoi definirti un chitarrista rock". Ma Chuck ha molto da insegnare anche dal vivo: faccia a metà fra il gentiluomo e ...Sul trono dietro la batteria si è reso disponibile a rientrare TOMMY CLUFETOS (Ozzy Osbourne, Black Sabbath , Rob Zombie, Alice Cooper,, e già con i Dead Daisies nel 2015) che sostituirà ...Ted Nugent ha ammesso di avere contratto la “chinese shit” in un live streaming condiviso via social media ieri 19 aprile ..."Mi sono preso la mer*a cinese" dice Ted Nugent, in un ungo video su Facebook, ammettendo di essersi preso, sì, il ...