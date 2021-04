“Pensate alla vostra vita” | Francesco Oppini sbotta sui social

Advertising

CardRavasi : Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle… - pisto_gol : “Gli errori sono necessari, utili come il pane, spesso anche belli. Pensate alla Torre di Pisa “ Gianni Rodari… - maurizi47842333 : @GiancarloDeRisi @RossEleven Certo Giancarlo ! Ora combatte alla grande. Ma PENSATE SE NON SI FOSSE DIMESSO...SARE… - JuveSemper_ : @GoalItalia Ma soprattutto pensate alla salvezza, che non arriverete mai lassù. Che nervoso.. - frances78863240 : QUESTO E' L'ESSERE SCHIFOSO,VOMITEVOLE E RIPUGNANTE CHE HA PORTATO IL NOSTRO PAESE ALLA DERIVA. QUELLO CHE MI MERAV… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensate alla

C'è molto da perdere per alcuni immediati interessi finanziari: pensateci bene,ai tifosi e ... io spero che tutto torninormalità, che tutto venga sistemato, sempre con solidarietà e nell'...... non costa nulla scaricarla e anche gli spauracchi di aggiornamenti vari sembra che,fine, non ...e consigliate dagli algoritmi in base a tendenze e abitudini. E nel momento in cui si ...Rischia di essere in emergenza il Milan contro il Sassuolo. Ibrahimovic e Bennacer non sono al meglio. Così come Theo Hernandez e Calhanoglu. Al posto dello svedese si scalda Rafael ...Non è affatto casuale che la presentazione del Recovery Plan in Parlamento coincida con le prove generali di ritorno alla normalità, il 26 aprile prossimo venturo, giorno delle riaperture e della “nuo ...