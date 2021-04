Nursind. Abuso della Professione Infermieristica e Medica: i Biologi non possono e non debbono vaccinare. (Di martedì 20 aprile 2021) Nursind firmerà il contratto di lavoro comparto sanità. Altavilla (Nursind Pordenone) : “i Biologi non possono vaccinare, abuserebbero della Professione Medica ed Infermieristica; pronti a denunciare”. Arriva da Pordenone il no secco all’accordo del Ministro della Salute Roberto Speranza con i Biologi italiani relativamente alla somministrazione dei vaccini anti-Covid. Il sindacato degli infermieri Nursind, per bocca di Gianluca Altavilla, segretario a Pordenone, respinge l’intesa e si dice pronto a presentare una denuncia per Abuso di Professione Infermieristica e Medica. Il segretario provinciale di ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)firmerà il contratto di lavoro comparto sanità. Altavilla (Pordenone) : “inon, abuserebberoed; pronti a denunciare”. Arriva da Pordenone il no secco all’accordo del MinistroSalute Roberto Speranza con iitaliani relativamente alla somministrazione dei vaccini anti-Covid. Il sindacato degli infermieri, per bocca di Gianluca Altavilla, segretario a Pordenone, respinge l’intesa e si dice pronto a presentare una denuncia perdi. Il segretario provinciale di ...

