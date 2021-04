Montevecchia | brucia l' auto in un box Intossicata un' anziana

(Di martedì 20 aprile 2021)(Lecco) " Un'di ottant'anni è rimastanell'i ncendio divampato nel box sotto casa. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 aprile, in un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Montevecchia brucia

IL GIORNO

Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 aprile, in un garage di una villetta didove è bruciata l'auto che era posteggiata nella rimessa seminterrata. Il rogo ...Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 aprile, in un garage di una villetta didove è bruciata l'auto che era posteggiata nella rimessa seminterrata. Il rogo ...Un'ottantenne è stata ricoverata dopo aver respirato il fumo di un incendio divampato nel garage sotto casa. I primi soccorsi dai familiari ...Un altro incendio nel Meratese. Stamattina un rogo è divampato in una palazzina reidenziale di Montevecchia. Le vampe sono ormai sotto controllo, anche se il bilancio provvisorio parla di un’auto carb ...