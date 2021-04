Miguel Bosé e il Covid | «Ma quale pandemia | è un complotto per vendere vaccini ordito dal Forum di Davos»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 20 aprile 2021)continua la sua postura negazionista nei confronti dellae del. Il popolare cantante spagnolo, infatti, è stato protagonista della seconda parte dell’intervista con il conduttore Jordi Evole, sull’emittente televisiva La Sexta. Sin dal marzo dell’anno scorso,si era espresso su posizioni che tendono a negare lae la gravità della diffusione del Sars-CoV-2. Dopo la prima parte dell’intervista, andata in onda domenica 11 aprile, ieri sera il cantante ha rincarato la dose nella seconda parte, di cui parla anche il portale spagnolo 20minutos.es. «Solo io possiedo la verità, altro che bufale. Sono negazionista e lo dico a testa alta. Non mi interessa ciò che pensano gli altri, se avessi dato peso alle parole di altri non ...