LOL – Chi Ride È Fuori, ecco quando inizierà la seconda stagione (Di martedì 20 aprile 2021) LOL – Chi Ride È Fuori tornerà con la seconda stagione già quest’anno. A confermare l’indiscrezione trapelata nel corso dei giorni scorsi è stato Giuseppe Candela via Dagospia. “LOL – Chi Ride è Fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebbero Fuori portata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno”. Due stagioni in un anno sempre al timone di Fedez. LOL – Chi Ride È ... Leggi su biccy (Di martedì 20 aprile 2021) LOL – Chitornerà con lagià quest’anno. A confermare l’indiscrezione trapelata nel corso dei giorni scorsi è stato Giuseppe Candela via Dagospia. “LOL – Chi, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebberoportata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuovain autunno”. Due stagioni in un anno sempre al timone di Fedez. LOL – ChiÈ ...

