Lo stile delle sorelle Kardashian per il compleanno di Kourtney (Di martedì 20 aprile 2021) Sono belle, hanno un modo di vestire molto personale e diverso tra loro ma sono sempre e comunque glam. Le sorelle Kardashian/Jenner non si smentiscono mai. Perfette sin nel più piccolo dettaglio, sfoggiano sui social outfit che poi vengono copiati da tutte le loro più accanite followers. In occasione del quarantaduesimo compleanno di Kourtney ne hanno postate diverse, di cui una "birichina" con il dito medio alzato, in cui si confermano regine di glamour. Kourtney, la più grande del gruppo, è quella più essenziale, anche se mai sottotono. Per la sua festa ha scelto un top bianco semplice, con scollo all'americana, corto tanto da far vedere l'ombelico. Sotto ha indossato un reggiseno nero, che si vede in trasparenza. Al crop top ha abbinato un paio di pantaloni di paillettes nere in tessuto coprente ...

