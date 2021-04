La Superlega non esiste più (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Super League non esiste più. Non nella forma conosciuta per meno di due giorni, il tempo intercorso tra l'annuncio ufficiale della sua creazione per mano di 12 club e il passo indietro delle società inglesi, maturato al termine di una giornata drammatica tra minacce di Uefa e Fifa, proteste dei tifosi e riunioni fiume che hanno ridisegnato il quadro. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Manchester United hanno compiuto il loro passo indietro ufficialmente. Il Chelsea, che era impegnato in una gara di campionato, lo farà. Il plotone dei dissidenti si è dimezzato, lo spirito della Superlega praticamente dissolto nello spazio di 48 ore, con conseguenze politiche e sportive che andranno misurate nelle prossime ore. Passi indietro salutati con favore dalla Uefa, la grande vincitrice della guerra lampo con il gruppo che voleva fondare la lega ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Super League nonpiù. Non nella forma conosciuta per meno di due giorni, il tempo intercorso tra l'annuncio ufficiale della sua creazione per mano di 12 club e il passo indietro delle società inglesi, maturato al termine di una giornata drammatica tra minacce di Uefa e Fifa, proteste dei tifosi e riunioni fiume che hanno ridisegnato il quadro. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Manchester United hanno compiuto il loro passo indietro ufficialmente. Il Chelsea, che era impegnato in una gara di campionato, lo farà. Il plotone dei dissidenti si è dimezzato, lo spirito dellapraticamente dissolto nello spazio di 48 ore, con conseguenze politiche e sportive che andranno misurate nelle prossime ore. Passi indietro salutati con favore dalla Uefa, la grande vincitrice della guerra lampo con il gruppo che voleva fondare la lega ...

Advertising

riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - MarcoBellinazzo : I tifosi delle squadre non ricche che esultano per il possibile dietrofront della Superlega dovrebbero chiedersi qu… - Emmachampagne95 : RT @LucianoMazzocca: Se la superlega non va in porto come sta accadendo la UEFA non può più sorvolare su FPF di alcuni club come City e Psg… - SorellaBaderla : RT @Filoribs: Comunque fa ridere: una squadra squalificata dalla CL per violazione del FPF, riammessa per non si sa bene il motivo (leggasi… -