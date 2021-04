La grana per Draghi sono i licenziamenti, non il Recovery. Asse sindacati-5s (Di martedì 20 aprile 2021) La questione era stata chiusa due settimane fa. E l’aveva chiusa Mario Draghi, che in conferenza stampa aveva parlato di una posizione “nota” sui licenziamenti. Sblocco in due tempi: per le grandi aziende dal primo luglio, per le più piccole da fine ottobre. Mario Draghi oggi, 20 aprile. All’ora di pranzo i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si presentano a palazzo Chigi, convocati per parlare di Recovery e dei temi economici in agenda. La richiesta: niente licenziamenti dal primo luglio. Il premier rimanda all’incontro che il ministro del Lavoro Andrea Orlando terrà con i sindacati domani. Non risponde né sì né no. Dice però una cosa tutt’altro che secondaria: “La discussione avverrà in quella sede”. Non è uno scaricabarile su Orlando, ma la consapevolezza che la questione è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) La questione era stata chiusa due settimane fa. E l’aveva chiusa Mario, che in conferenza stampa aveva parlato di una posizione “nota” sui. Sblocco in due tempi: per le grandi aziende dal primo luglio, per le più piccole da fine ottobre. Mariooggi, 20 aprile. All’ora di pranzo i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si presentano a palazzo Chigi, convocati per parlare die dei temi economici in agenda. La richiesta: nientedal primo luglio. Il premier rimanda all’incontro che il ministro del Lavoro Andrea Orlando terrà con idomani. Non risponde né sì né no. Dice però una cosa tutt’altro che secondaria: “La discussione avverrà in quella sede”. Non è uno scaricabarile su Orlando, ma la consapevolezza che la questione è ...

