Grey’s Anatomy 17x07 e Station 19 4x06 la recensione del crossover: incassare per cambiare (Di martedì 20 aprile 2021) La recensione degli episodi 7 di Grey's Anatomy 17 e 6 di Station 19 stagione 4: l'incrocio finale per chiudere il percorso del Dott. De Luca ed elaborare le ingiustizie sul traffico di minori negli USA. C'erano nodi che avevano bisogno di venire al pettine e lutti da elaborare nelle due serie di punta di Shonda Rhimes e lo commenteremo in questa recensione di Grey's Anatomy 17x07 e Station 19 4x06 che dopo la pausa natalizia e con ritardi già annunciati dovuti alla pandemia, ritornano in prima TV anche in Italia su Fox, canale 112 di Sky. Ancor di più che in altri crossover, eravamo rimasti letteralmente sospesi e poco risolti rispetto agli avvenimenti a cui avevamo assistito negli episodi precedenti delle due serie, già oggetto del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) Ladegli episodi 7 di Grey's17 e 6 di19 stagione 4: l'incrocio finale per chiudere il percorso del Dott. De Luca ed elaborare le ingiustizie sul traffico di minori negli USA. C'erano nodi che avevano bisogno di venire al pettine e lutti da elaborare nelle due serie di punta di Shonda Rhimes e lo commenteremo in questadi Grey's19che dopo la pausa natalizia e con ritardi già annunciati dovuti alla pandemia, ritornano in prima TV anche in Italia su Fox, canale 112 di Sky. Ancor di più che in altri, eravamo rimasti letteralmente sospesi e poco risolti rispetto agli avvenimenti a cui avevamo assistito negli episodi precedenti delle due serie, già oggetto del ...

Advertising

writetomelou : aspettavo il ritorno di grey’s anatomy da mesi ma ovviamente io mi sono completamente dimenticata e invece sono app… - _ovunquetusia__ : RT @merderlife_: Grey’s Anatomy non è soltanto una serie tv - lasofyone : RT @merderlife_: Grey’s Anatomy non è soltanto una serie tv - watashiwasimona : comunque con grey’s anatomy sempre la stessa storia: mi guardo 50 stagioni in una settimana, lo droppo per un anno… - goldenvfish : RT @BLVCKWTONY: vaffanculo a tutte le persone che mi hanno detto di iniziare grey’s anatomy -