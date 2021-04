Gabriel Garko: “Basta bugie su di me, riempite le pagine dei giornali con il mio nome” (Di martedì 20 aprile 2021) Gabriel Garko si racconta in un’intervista fiume a “Chi”. Sulle pagine del prossimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il lungo sfogo dell’attore che parla a tutto tondo dell’Ares-gate, del suo coming out fino allo scandalo della Petrol-Mafia: “Ci riempite le pagine dei giornali con il mio nome, non è facile sopportare questa gogna mediatica. Ora vi racconto tutta la mia verità”. Le parole di Gabriel Garko sull’Ares-Gate Gabriel Garko fa riferimento all’Ares-Gate quando parla di gogna mediatica. Tutto lo scandalo sulla presunta setta che ruota attorno al produttore Alberto Tarallo e al suicidio di Teodosio Losito (ex compagno di Tarallo), scoppiato dopo un’intercettazione con Ana ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)si racconta in un’intervista fiume a “Chi”. Sulledel prossimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il lungo sfogo dell’attore che parla a tutto tondo dell’Ares-gate, del suo coming out fino allo scandalo della Petrol-Mafia: “Ciledeicon il mio, non è facile sopportare questa gogna mediatica. Ora vi racconto tutta la mia verità”. Le parole disull’Ares-Gatefa riferimento all’Ares-Gate quando parla di gogna mediatica. Tutto lo scandalo sulla presunta setta che ruota attorno al produttore Alberto Tarallo e al suicidio di Teodosio Losito (ex compagno di Tarallo), scoppiato dopo un’intercettazione con Ana ...

