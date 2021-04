Final Fantasy VI Remake è un interessante idea di un fan tutta da ammirare

(Di martedì 20 aprile 2021) Recentementeha celebrato il suo primo anno, annunciando per l'occasione l'update per PS5 chiamato Intergrade che non solo migliora la grafica e sfrutta le potenzialità della nuova console di Sony, ma aggiunge anche un nuovo contenuto chiamato Episodio Yuffie. Nonostante i fan amino questo capitolo, c'è chi spera in un eventualedi6: uscito più di un quarto di secolo fa, il classico JRPG del 1994 è stato ottimizzato e modificato nel corso degli anni, ma diversi giocatori sognano un ritorno di questo gioco in grande stile. A tal proposito, lo YouTuber Jean Ledieu ha creato un breve video immaginando come sarebbe un eventualedi6. Il breve video mostra una delle battaglie ...

Ora il mercato è più internazionale, le produzioni giapponesi passano dai tripla A agli indipendenti andando ben oltre colossi comee Dragon Quest, e l'apertura mentale di un pubblico ...Affiancata dunque alla serie madre, il marchio spopolava in Giappone riuscendo a competere i colossi di Squaresoft come Dragon Quest e, varcando però a malapena i confini del Sol ...Un nuovo video di gameplay mostra in azione Final Fantasy 6 Remake, o per meglio dire l'interessante idea di un fan. Ecco quanto è stato creato.. Final Fantasy 7 Remake si è dimostrato essere un ...Recentemente Final Fantasy 7 Remake ha celebrato il suo primo anno, annunciando per l'occasione l'update per PS5 chiamato Intergrade che non solo migliora la grafica e sfrutta le potenzialità della nu ...