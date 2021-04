Covid: Fontana, 'per Lombardia obiettivo è luglio con prima dose a tutti' (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Per la Lombardia l'obiettivo è sempre lo stesso: arrivare a luglio con almeno una dose di vaccino antiCovid somministrata a tutti i cittadini lombardi. "Io sono convinto che nel momento in cui dovessimo avere la garanzia di un arrivo di dosi sufficienti potremmo riuscire ad arrivare a completare la vaccinazione dei cittadini con almeno una dose entro la fine di giugno e i primi 15 giorni di luglio, ovvero nel mese di luglio si deve arrivare a una conclusione", spiega il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24. "Si potrebbe arrivare anche prima, però temo che dovremmo ridurre la nostra potenza, accontentandoci per il numero di vaccini che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Per lal'è sempre lo stesso: arrivare acon almeno unadi vaccino antisomministrata ai cittadini lombardi. "Io sono convinto che nel momento in cui dovessimo avere la garanzia di un arrivo di dosi sufficienti potremmo riuscire ad arrivare a completare la vaccinazione dei cittadini con almeno unaentro la fine di giugno e i primi 15 giorni di, ovvero nel mese disi deve arrivare a una conclusione", spiega il presidente della, Attilio, a SkyTg24. "Si potrebbe arrivare anche, però temo che dovremmo ridurre la nostra potenza, accontentandoci per il numero di vaccini che non ...

