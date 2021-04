Calcio Napoli | De Laurentiis | “Jp… chi? La scorsa notte dormivo”

Advertising

repubblica : Napoli, sì di De Laurentiis se chiama la Superlega - sportmediaset : #SuperLeague, JP Morgan contatta il #Napoli: De Laurentiis riflette. #SportMediaset - Eurosport_IT : Sarebbe la quarta squadra italiana! ?? #SuperLegue | #ADL | #Napoli - alesco75 : RT @AntoDamiano1996: Quindi ora vengo a sapere che il calcio va visto solo per le grandi partite. Eravamo noi 75000 a essere stronzi per ve… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KAPPA - Caruso: 'Maglia del Napoli griffata Burlon? Sold out in poche ore, era una tiratura limitata' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

FORMELLO - Per Luis Alberto e Lulic niente allenamento. Da capire il motivo dell'assenza, si spera solo in uno stop precauzionale in vista della delicata trasferta acontro gli uomini di Gattuso. Out anche Escalante, ieri in clinica Paideia per accertamenti . La presenza dell'argentino è fortemente a rischio. Inzaghi pensa alla formazione Primo vero ...Ritrovarsi da rivali, pur essendo amici. Capita spesso nel. Pepe Reina ha già vissuto un'emozione del genere, non più tardi di due anni fa, quando tornò ...volta che Pepe affronterà il suo,...L’Italia di Roberto Mancini si appresta a debuttare agli Europei di calcio 2021 come una delle squadre favorite per il successo finale.(Napoli Calcio Live) Lo stesso Florentino Perez ha fatto sapere di come i club dovranno attenersi al Fair Play Finanziario anche uscendo dalle competizioni UEFA Come annunciato da Florentino Perez ...