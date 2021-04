Calcio Femminile: il Sant’Egidio ferma la Ternana, riparte la corsa salvezza (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTermina a reti inviolate il match tra Ternana e Sant’Egidio, con le salernitane che si confermano bestie nere delle umbre: tre partite, due vittorie gialloblu e un pareggio. Punto preziosissimo per le ospiti che riaprono la lotta salvezza portandosi a 3 punti di distanza dal Monreale. La gara, come da pronostico, vede le padrone di casa imporre il proprio gioco, con le gialloblu che si chiudono bene e ci provano in contropiede. Al 7? subito occasionissima per Cianci che si ritrova sola davanti a Pascale, ma il tiro è debole e facile preda del portiere ospite. Olivieri prova ad infastidire su Calcio di punizione le rossoverdi, nulla di fatto. La Ternana si riporta in avanti e su corner di Makulova, Quirini non riesce a schiacciare di testa. Al 31? ancora ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTermina a reti inviolate il match tra, con le salernitane che si conno bestie nere delle umbre: tre partite, due vittorie gialloblu e un pareggio. Punto preziosissimo per le ospiti che riaprono la lottaportandosi a 3 punti di distanza dal Monreale. La gara, come da pronostico, vede le padrone di casa imporre il proprio gioco, con le gialloblu che si chiudono bene e ci provano in contropiede. Al 7? subito occasionissima per Cianci che si ritrova sola davanti a Pascale, ma il tiro è debole e facile preda del portiere ospite. Olivieri prova ad infastidire sudi punizione le rossoverdi, nulla di fatto. Lasi riporta in avanti e su corner di Makulova, Quirini non riesce a schiacciare di testa. Al 31? ancora ...

