Bosu | cos’è | benefici ed esercizi

Leggi su dilei

(Di martedì 20 aprile 2021)IlBalance Trainer è uno strumento di allenamento fitness, inventato nel 1999 da David Weck. Viene chiamato ancheball o Both Sides Utilized, ma spesso semplicemente solo. SI tratta di un emisfero di gomma fissato su una pedana rigida. Serve per tutti glidi ginnastica propriocettiva che vanno a migliorare l’equilibrio e la coordinazione generale del corpo. Ai lati ci sono 2 occhielli a cui si fissano gli elastici che servono ad accentuare lo stretching e il lavoro di equilibrio e rinforzo. All’interno ilè cavo, ma ben sigillato, e contiene dell’aria; ha una consistenza globalmente con una ridotta risposta elastica (non sbalza il corpo indietro totalmente se ci si mette un piede sopra, non come un tappetino elastico, per intenderci). Non ci sono ...