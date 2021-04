Ballardini promuove il Benevento e boccia la Superlega | “Gara non decisiva”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 aprile 2021) Genova – E' ancora tempo di campionato per le formazioni di serie A. Domani sera il Genoa riceverà a "Marassi" la visita del. A presentare il confronto contro la squadra di Filippo Inzaghi è il tecnico Davide, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida che metterà in palio punti importanti per la salvezza.. Match point – "Non credo sia così. E' una partita molto importante ma non è un match point, sia nel caso facessimo bene o male. Non si deciderà tutto domani sera. E' una partita importante e sappiamo che dovremo disputarla al meglio. E' solo una partita". Zappacosta – "Stamattina si è allenato con la squadra e domani mattina lo valuteremo. Vedremo se sarà in campo o meno". Condizione – "Mi sembra che il Genoa stia bene e sia pronto per fare una buona partita". Milan – "Il Genoa ha fatto ...