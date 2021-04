Arrivati quest'anno in Italia 8.520 migranti, il 14% sono minori non accompagnati (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Nei primi tre mesi e mezzo del 2021, per l'esattezza fino al 16 aprile, sono Arrivati sulle nostre coste più di 8.520 migranti e rifugiati, di cui 1.196 (il 14%) minori stranieri non accompagnati. Lampedusa e Ventimiglia rappresentano le due frontiere opposte di un sistema di accoglienza e protezione per minorenni – non accompagnati o con i loro familiari – in cui si registrano ancora evidenti sfide. Lo rendono noto Unicef, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, e Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, che da dicembre 2020 uniscono le proprie forze per dare una risposta immediata ai bisogni essenziali di bambini e adolescenti, delle loro famiglie e delle donne sole in arrivo e in transito. ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Nei primi tre mesi e mezzo del 2021, per l'esattezza fino al 16 aprile,sulle nostre coste più di 8.520 migranti e rifugiati, di cui 1.196 (il 14%)stranieri non. Lampedusa e Ventimiglia rappresentano le due frontiere opposte di un sistema di accoglienza e protezione per minorenni – nono con i loro familiari – in cui si registrano ancora evidenti sfide. Lo rendono noto Unicef, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, e Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, che da dicembre 2020 uniscono le proprie forze per dare una risposta immediata ai bisogni essenziali di bambini e adolescenti, delle loro famiglie e delle donne sole in arrivo e in transito. ...

