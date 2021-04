Anche gli ex grillini di Alternativa presentano la mozione contro Speranza (Di martedì 20 aprile 2021) La gestione della pandemia da parte del ministro della Salute Speranza non è piaciuta a molti, soprattutto coloro che stanno nell'opposizione. La bolsonariana Giorgia Meloni aveva già dichiarato nei ... Leggi su globalist (Di martedì 20 aprile 2021) La gestione della pandemia da parte del ministro della Salutenon è piaciuta a molti, soprattutto coloro che stanno nell'opposizione. La bolsonariana Giorgia Meloni aveva già dichiarato nei ...

Advertising

reportrai3 : #Report a Manaus: «Il Covid è questo, lascia le persone in solitudine anche nei funerali. Possono entrare solo tre… - ZZiliani : Tradimento. Traditore. Si tratta proprio di questo, ha tenuto il piede in due scarpe, fingendo di fare gli interess… - matteorenzi : Per me l'esperienza dei 5S è al capolinea. E dubito che Conte - che si dice equidistante da destra e sinistra - acc… - Tagota14 : RT @1981raffaele191: Si dedicano sempre poesie alle donne, pensieri belli alle donne Eppure credo che siano gli uomini ad averne più bisogn… - Francy11412804 : RT @FCar90: Ricordando l'aereo fatto passare per Giuly?? 'Se chiudi gli occhi siamo lì con te'?? Con il pensiero lo mandiamo anche a Fariba… -