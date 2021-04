Amici: Martina rompe il silenzio su Aka7even «Mi manca» (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima volta dopo l’eliminazione da Amici 2021, Martina Miliddi torna a parlare dell’ex fidanzato Aka7even durante una diretta Instagram. Scopriamo cosa ha rivelato… Leggi anche: Amici 2021: Martina e Raffaele nascondono un amore segreto? VIDEO Aka7even saluta Martina in lacrime Dopo l’eliminazione dal serale di Amici 2021, Martina ha avuto modo di salutare i suoi compagni di viaggio: per ultimo ha lasciato Aka7even... Leggi su donnapop (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima volta dopo l’eliminazione da2021,Miliddi torna a parlare dell’ex fidanzatodurante una diretta Instagram. Scopriamo cosa ha rivelato… Leggi anche:2021:e Raffaele nascondono un amore segreto? VIDEOsalutain lacrime Dopo l’eliminazione dal serale di2021,ha avuto modo di salutare i suoi compagni di viaggio: per ultimo ha lasciato...

