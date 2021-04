Xbox Series X S e Xbox One nuovo aggiornamento tra classifiche sull' app | nuove feature del Game Pass e molto altro

(Di lunedì 19 aprile 2021) L'update diporta con sé tante novità, alcune delle quali saranno sicuramente gradite ai fan. Ne ha parlato oggi Jason Ronald in un lungo articolo esplicativo suWire, di cui riportiamo le parti più interessanti qui in italiano. "Teamè entusiasta di continuare a proporre nuovi modi per rendereancora migliore, compreso il perfezionamento dell'esperienza e la creazione di caratteristichedi zecca,a base del vostro feedback. Il rilascio di questo mese include il monitoraggio delle conquistee pagine di dettaglio del gioco e lenell'app mobileraccomandazioni e collezioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Psychonauts 2 sarà disponibile suX / S,One, PS4 e PC. Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le ...... senza spoiler sulla storia, ma con diverse scene di gameplay mai viste prima che troverete a partire dal 7 maggio nella produzione finale, in uscita su PC, PlayStation 4, PS5,One,...Il giornalista ed insider videoludico Jeff Grubb ha dichiarato che un reveal di Gears 6 durante l'E3 2021 è piuttosto improbabile.Psychonauts 2, il titolo platform di Double Fine, è ancora in fase di sviluppo e c'è qualche vaga notizia sull'eventuale periodo d'uscita.