Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 08:10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio in Italia è stata superata quota 15 milioni di vaccinazione il 87% delle dosi consegnate le regioni è stato somministrato il ministro speranza Parla di nuovo a base di Roma per ma serve fiducia e prudenza 12600 è positivi al test in Italia nelle Ultime 24 ore numeri in calo così come quelli delle vittime 251 in un giorno il tasso di positivi te è del 5 5% in risalita al 4% di sabato il contratto dell’Unione Europea con astrazeneca che scade il 3 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati corsa verso le prime riaperture si lavora al pass per gli spostamenti per ottenerlo tre possibiliSpiegami Sottosegretario sileri vaccinazione e tampone nelle Ultime 48 ore o aver avuto il covid e nei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio in Italia è stata superata quota 15 milioni di vaccinazione il 87% delle dosi consegnate le regioni è stato somministrato il ministro speranza Parla di nuovo a base diper ma serve fiducia e prudenza 12600 è positivi al test in Italia nelle24 ore numeri in calo così come quelli delle vittime 251 in un giorno il tasso di positivi te è del 5 5% in risalita al 4% di sabato il contratto dell’Unione Europea con astrazeneca che scade il 3 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati corsa verso le prime riaperture si lavora al pass per gli spostamenti per ottenerlo tre possibiliSpiegami Sottosegretario sileri vaccinazione e tampone nelle48 ore o aver avuto il covid e nei ...

