UFFICIALE – Il Porto si tira fuori | non parteciperanno alla Superlega

Advertising

Salvato95551627 : RT @enzogoku69: ??Comunicato ufficiale del #Porto sulla #Superlega ?????? - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Il #Porto non farà parte della #Superlega. - 100x100Napoli : Il #Porto non farà parte della #Superlega. - lucabalestrier3 : RT @enzogoku69: ??Comunicato ufficiale del #Porto sulla #Superlega ?????? - primo_papa : RT @enzogoku69: ??Comunicato ufficiale del #Porto sulla #Superlega ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Porto

La visita del presidente Sakellaropoulou è la prima visitadi un capo dello Stato in ...e Pahor visiteranno poi il centro di eccellenza per le tecnologie verdi Innorenew di Isola edi ......e detenzione illegale di arma comune da sparo e resistenza a pubblico. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di avvantaggiare il gruppo camorristico operante nel ...BARI - Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web ... il Bari ha pareggiato 2-2 in casa in rimonta contro il Palermo che si era portato sul doppio vantaggio. "La Società - conclude ...«I club che parteciperanno alla Superlega verrano esclusi da tutti campionati nazionali e internazionali inclusi». Lo ha scritto la Uefa in un comunicato ufficiale e ribadito ...