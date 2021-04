Traffico Roma del 19-04-2021 ore 09:30 (Di lunedì 19 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto è stato risolto l’incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna Ci sono code ora per Traffico tra Prenestina Tiburtina a tratti rallentamenti poi in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina sempre per Traffico incidente con code invece su via Aurelia tra Malagrotta e via di Brava in direzione del centro città rallentamenti per incidenti anche a sud della città su via Anagnina all’incrocio con via Seminara rallentato il Traffico su via Tuscolana anche qui la causa un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante tra via Vincenzo Lamaro e Viale Palmiro Togliatti rallentato il Traffico poi in via Baldo degli Ubaldi ancora per incidente all’altezza di via Prospero Farinacci in direzione di Piazza Irnerio Per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto è stato risolto l’incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna Ci sono code ora pertra Prenestina Tiburtina a tratti rallentamenti poi in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina sempre perincidente con code invece su via Aurelia tra Malagrotta e via di Brava in direzione del centro città rallentamenti per incidenti anche a sud della città su via Anagnina all’incrocio con via Seminara rallentato ilsu via Tuscolana anche qui la causa un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante tra via Vincenzo Lamaro e Viale Palmiro Togliatti rallentato ilpoi in via Baldo degli Ubaldi ancora per incidente all’altezza di via Prospero Farinacci in direzione di Piazza Irnerio Per ...

Advertising

ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa manifestazione tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Incisa - Reg… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1 per traffico intenso ci sono code in direzione Roma tra #Firenze #Impruneta e Firenze… -