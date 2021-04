Tottenham, esonero per Mourinho: terremoto in Inghilterra (Di lunedì 19 aprile 2021) terremoto in Inghilterra con il Tottenham che ha optato per l’esonero di José Mourinho: il comunicato ufficiale del club di Premier League Il Tottenham ha deciso di esonerare José Mourinho dopo i pessimi risultati delle ultime settimane, i quali vedono il club londinese al settimo posto in classifica. Arrivato, dunque, l’annuncio ufficiale: “Si annuncia che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 aprile 2021)incon ilche ha optato per l’di José: il comunicato ufficiale del club di Premier League Ilha deciso di esonerare Josédopo i pessimi risultati delle ultime settimane, i quali vedono il club londinese al settimo posto in classifica. Arrivato, dunque, l’annuncio ufficiale: “Si annuncia che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Clamoroso Tottenham, deciso l'esonero di José Mourinho. Manca solo l'ufficialità - DiMarzio : Ufficiale: #Mourinho esonerato dal #Tottenham - Eurosport_IT : Notizia clamorosa dal Tottenham: José #Mourinho OUT! ???? Per lo Special One si tratta del secondo esonero consecut… - calciomercatoit : ?? #Tottenham - Post #Mourinho: anche #Sarri e #Allegri nella lista degli 'Spurs' - MasterblogBo : LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Josè Mourinho non è più l'allenatore del Tottenham. Dopo le indiscrezioni dei me… -