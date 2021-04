Tottenham, contatti con Sarri per il dopo-Mourinho (Di lunedì 19 aprile 2021) Maurizio Sarri potrebbe essere il prossimo allenatore del Tottenham. E’ quanto riportato da Football Italia, secondo cui gli Spurs in queste ore avrebbero contattato proprio l’ex tecnico del Napoli e della Juventus per tornare a Londra dopo la convincente esperienza con il Chelsea. Sarri però sarebbe in contatto anche con la Roma, che sembra intenzionata a separarsi da Paulo Fonseca a fine stagione. Il Tottenham avrebbe già avviato i primi contatti con l’agente di Sarri, che in Inghilterra ha evidentemente lasciato una buonissima impressione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Mauriziopotrebbe essere il prossimo allenatore del. E’ quanto riportato da Football Italia, secondo cui gli Spurs in queste ore avrebbero contattato proprio l’ex tecnico del Napoli e della Juventus per tornare a Londrala convincente esperienza con il Chelsea.però sarebbe in contatto anche con la Roma, che sembra intenzionata a separarsi da Paulo Fonseca a fine stagione. Ilavrebbe già avviato i primicon l’agente di, che in Inghilterra ha evidentemente lasciato una buonissima impressione. SportFace.

