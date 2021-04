Superlega, uno schiaffo improvviso alla tradizione e alla favola calcistica (Di lunedì 19 aprile 2021) Un autentico fulmine a ciel sereno in una domenica come le altre in periodo di pandemia. Questa è la Superlega, il contorto e già discusso connubio tra 12 club fondatori, i quali già dal prossimo Agosto vogliono aprire le danze in un proprio campionato d’elite. Il tutto porterà in dote una somma ingente di denaro, con l’importante gruppo bancario JP Morgan a muovere i fili da dietro le quinte. Sarebbe una svolta epocale per il mondo del football, ma probabilmente sarebbe il colpo di grazia al culto e alla passione che questo sport ha sempre suscitato. I rapporti tra i promotori di questa iniziativa – Florentino Perez e Andrea Agnelli – e i massimi organi di FIFA E UEFA sono ai minimi storici, con quest’ultima che minaccia notevoli sanzioni a tutte le società che decidano di aderire alla nuova ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Un autentico fulmine a ciel sereno in una domenica come le altre in periodo di pandemia. Questa è la, il contorto e già discusso connubio tra 12 club fondatori, i quali già dal prossimo Agosto vogliono aprire le danze in un proprio campionato d’elite. Il tutto porterà in dote una somma ingente di denaro, con l’importante gruppo bancario JP Morgan a muovere i fili da dietro le quinte. Sarebbe una svolta epocale per il mondo del football, ma probabilmente sarebbe il colpo di grazia al culto epassione che questo sport ha sempre suscitato. I rapporti tra i promotori di questa iniziativa – Florentino Perez e Andrea Agnelli – e i massimi organi di FIFA E UEFA sono ai minimi storici, con quest’ultima che minaccia notevoli sanzioni a tutte le società che decidano di aderirenuova ...

