Superlega, Sconcerti ci va giù pesante: “Idea rozza che va contro i tifosi” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Superlega Idea rozza che va contro i tifosi“. Ci va giù duro Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera dedicato alla proposta di istituire una Superlega che “ha fatto diventare Andrea Agnelli uno dei personaggi meno popolari del calcio europeo”. Poi ancora: “Appena venerdì scorso ha ricevuto le lettere di 17 associazioni internazionali di tifosi che lo invitavano a non andare avanti – si legge – L’Equipe lo ha messo da tempo al centro di una campagna anche troppo cattiva. Agnelli ha il diritto di fare quello che vuole per cercare di incassare sempre più soldi e portare più avanti la sua azienda, ma deve fare attenzione a qualche particolare che per adesso nel calcio è rimasto silenzioso. Il tifoso, che ormai è vera, vasta, classe ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “che va“. Ci va giù duro Marionel suo editoriale sul Corriere della Sera dedicato alla proposta di istituire unache “ha fatto diventare Andrea Agnelli uno dei personaggi meno popolari del calcio europeo”. Poi ancora: “Appena venerdì scorso ha ricevuto le lettere di 17 associazioni internazionali diche lo invitavano a non andare avanti – si legge – L’Equipe lo ha messo da tempo al centro di una campagna anche troppo cattiva. Agnelli ha il diritto di fare quello che vuole per cercare di incassare sempre più soldi e portare più avanti la sua azienda, ma deve fare attenzione a qualche particolare che per adesso nel calcio è rimasto silenzioso. Il tifoso, che ormai è vera, vasta, classe ...

Advertising

Corriere : Superlega, un’idea rozza contro il gradimento dei tifosi. I rischi per Agnelli: la Juve come arriverebbe? - capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: #Superlega idea rozza che va contro il gradimento dei tifosi e avere milioni di persone con… - IntenditoreJuve : Non vedo l'ora di lasciare napolisti, interisti, pistocchini, ecc. a scannarsi sull'Orsato di turno nel campionatin… - Testament73 : RT @EmeParonzini: 'Non mi compro più la Panda perché Agnelli ha fatto la #SuperLega' via Sconcerti - Testament73 : RT @_DAGOSPIA_: L’IDEA DELLA SUPERLEGA BY AGNELLI-PEREZ TERREMOTA IL CALCIO- COSA C'E' DIETRO-L'ANALISI DI SCONCERTI -