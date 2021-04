Superlega, proprietario Leeds: «Uccide i sogni. Chiedete all’Atalanta» (Di lunedì 19 aprile 2021) Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, si è scagliato contro la creazione della nuova Superlega: le dichiarazioni Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, si è scagliato contro la creazione della nuova Superlega Europea. Le sue parole su Twitter. «Assolutamente contro lo spirito sportivo, il sogno di milioni di tifosi di conquistare la Champions sul campo, con progettualità, visione, lavoro. Uccide sogni di società giocatori e tifosi. Le squadre sono dei tifosi e noi siamo custodi del club. Parlo io? Chiedete ai tifosi dell’Atalanta cosa ne pensano». Assolutamente contro lo spirito sportivo , il sogno di milioni di tifosi di conquistare la champions sul campo , con progettualità, visione , lavoro. Uccidi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Andrea Radrizzani,del, si è scagliato contro la creazione della nuova: le dichiarazioni Andrea Radrizzani,del, si è scagliato contro la creazione della nuovaEuropea. Le sue parole su Twitter. «Assolutamente contro lo spirito sportivo, il sogno di milioni di tifosi di conquistare la Champions sul campo, con progettualità, visione, lavoro.di società giocatori e tifosi. Le squadre sono dei tifosi e noi siamo custodi del club. Parlo io?ai tifosi dell’Atalanta cosa ne pensano». Assolutamente contro lo spirito sportivo , il sogno di milioni di tifosi di conquistare la champions sul campo , con progettualità, visione , lavoro. Uccidi ...

Advertising

giusymc98 : RT @LordGalurd: #Ceferin piuttosto ci parli del City e PSG Oppure dei Mondiali in Qatar, che è il paese di Al-Khelaïfi, proprietario del P… - EleDiCi : RT @LordGalurd: #Ceferin piuttosto ci parli del City e PSG Oppure dei Mondiali in Qatar, che è il paese di Al-Khelaïfi, proprietario del P… - Nephilim_Tuo : RT @LordGalurd: #Ceferin piuttosto ci parli del City e PSG Oppure dei Mondiali in Qatar, che è il paese di Al-Khelaïfi, proprietario del P… - Goldrake1810 : RT @LordGalurd: #Ceferin piuttosto ci parli del City e PSG Oppure dei Mondiali in Qatar, che è il paese di Al-Khelaïfi, proprietario del P… - LordGalurd : #Ceferin piuttosto ci parli del City e PSG Oppure dei Mondiali in Qatar, che è il paese di Al-Khelaïfi, proprietar… -