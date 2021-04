Superlega, 10 miliardi di euro per i piccoli club in 23 anni: ecco la solidarietà (Di lunedì 19 aprile 2021) Emergono i primi rumors relativi alla “solidarietà” della neonata Superlega, come affermato anche da Andrea Agnelli nelle scorse ore. Stando alle fonti raccolte dall’Ansa, la stima ammonta ad un totale di dieci miliardi di euro in 23 anni, una mutualità da versare alla base del movimento calcistico rappresentata dall’attività di base dei settori giovanili e del calcio femminile. Una cifra che sarebbe quindi di 434 milioni di euro all’anno, ovvero 160 milioni in più rispetto all’attuale solidarietà dell’Uefa. Come confermato nel comunicato ufficiale dei club Fondatori, l’obiettivo è quello di fornire una “una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Emergono i primi rumors relativi alla “” della neonata, come affermato anche da Andrea Agnelli nelle scorse ore. Stando alle fonti raccolte dall’Ansa, la stima ammonta ad un totale di diecidiin 23, una mutualità da versare alla base del movimento calcistico rappresentata dall’attività di base dei settori giovanili e del calcio femminile. Una cifra che sarebbe quindi di 434 milioni diall’anno, ovvero 160 milioni in più rispetto all’attualedell’Uefa. Come confermato nel comunicato ufficiale deiFondatori, l’obiettivo è quello di fornire una “una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calciopeo tramite un impegno di lungo termine a versare ...

