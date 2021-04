Super Lega, Rooney: “I club in questione avranno le loro ragioni, di certo i dirigenti non sono stupidi” (Di lunedì 19 aprile 2021) Wayne Rooney, oggi allenatore del Derby County in seconda divisione inglese, ha commentato così in conferenza stampa la creazione della Super Lega: “Sinceramente non so quali siano oggigiorno le migliori sei squadre d’Inghilterra, attualmente ce ne sono diverse in lotta per le prime quattro posizioni in Premier.sono tempi strani per il calcio, è una situazione particolare. sono sicuro però che i club in questione abbiano le loro ragioni per prendere una decisione del genere, la gente che li dirige non è certo stupida. L’unica cosa che spero è che la piramide del calcio inglese sia protetta”. Foto: Twitter Derby County L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Wayne, oggi allenatore del Derby County in seconda divisione inglese, ha commentato così in conferenza stampa la creazione della: “Sinceramente non so quali siano oggigiorno le migliori sei squadre d’Inghilterra, attualmente ce nediverse in lotta per le prime quattro posizioni in Premier.tempi strani per il calcio, è una situazione particolare.sicuro però che iinabbiano leper prendere una decisione del genere, la gente che li dirige non èstupida. L’unica cosa che spero è che la piramide del calcio inglese sia protetta”. Foto: Twitter Derby County L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

