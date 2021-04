Roma | a Termini sospesa fermata metro A per danni dovuti al maltempo

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Tuoni, pioggia e grandine. Un nuovo temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio sulla Capitale. A farne le spese la mobilità: una fermata nevralgica della principale stazione di Roma è momentaneamente fuorigioco. “Metro A: fermata Termini temporaneamente sospesa per danni da maltempo” scrive su Twitter Infoatac, il canale social di Atac. “Utilizzare fermata Repubblica. Fermata per treni metro B: attiva”, aggiunge.

