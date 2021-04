Rocchetta Nervina. Fulvio Sartori uccide la moglie e il cane, poi si addormenta (Di lunedì 19 aprile 2021) Drammatico femminicidio lunedì mattina a Rocchetta Nervina nell’Imperiese. Teatro della tragedia un’abitazione in via Umberto. Fulvio Sartori, ex guardia forestale, ha ucciso la moglie. A quanto si apprende il pensionato di 82 anni ha colpito la donna alla gola con un oggetto tagliente, pare un coltello, con il quale avrebbe ucciso anche il cane. In seguito Fulvio Sartori si sarebbe rimesso a dormire. Sotto choc Rocchetta Nervina, 280 abitanti nel cuore della Val Nervia, entroterra di Ventimiglia. Fulvio avrebbe ucciso la moglie mentre la donna dormiva. Lo stesso avrebbe fatto con il cagnolino che la coppia aveva in casa. Sull’omicidio indagano i Carabinieri della Compagnia di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 aprile 2021) Drammatico femminicidio lunedì mattina anell’Imperiese. Teatro della tragedia un’abitazione in via Umberto., ex guardia forestale, ha ucciso la. A quanto si apprende il pensionato di 82 anni ha colpito la donna alla gola con un oggetto tagliente, pare un coltello, con il quale avrebbe ucciso anche il. In seguitosi sarebbe rimesso a dormire. Sotto choc, 280 abitanti nel cuore della Val Nervia, entroterra di Ventimiglia.avrebbe ucciso lamentre la donna dormiva. Lo stesso avrebbe fatto con il cagnolino che la coppia aveva in casa. Sull’omicidio indagano i Carabinieri della Compagnia di ...

