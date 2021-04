(Di lunedì 19 aprile 2021) Durante un'intervista con David Jaffe sul proprio canale Youtube, John Garvin, ex-direttore creativo di Sony Bend, responsabile di, ha parlato un po' sia del gioco che delle scelte di Sony in passato. La sua intervista ha fatto il giro del web e non solo, dato che su un ipotetico sequel di2, Garvin aveva dichiarato: "Non lamentatevi della mancanza di un sequel dise non avete sostenuto il gioco comprandolo a prezzo pieno". Dopo queste sue affermazioni, l'exe scrittore diha cercato di spiegare meglio cosa volesse intendere. Non solo, ma durante l'intervista sono emersi particolari dettagli riguardo un aspetto che Sony avrebbe preso spesso sotto gamba con i precedenti titoli dello ...

Advertising

misteruplay2016 : PlayStation e pirateria: su PSP fu ampiamente sottovalutata per il director di Days Gone -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation pirateria

Spaziogames.it

Stavo parlando della mia personale esperienza di come lasu PSP mi abbia colpito ... Ora resta da vedere se per Sony e l'universo, Days Gone giustifichi o meno un investimento per ......un titolo quando era in sconto o addirittura provato solamente grazie all'abbonamento...dichiarato che Sony all'epoca non aveva assolutamente capito quale danno stava facendo la...La vicenda del mancato sviluppo del sequel di Days Gone continua a tenere banco e il director del gioco sottolinea quanto sia importante supportare ogni produzione al lancio per dare la possibilità ai ...Nintendo ha formalmente proceduto nel fare causa a Gary Bowser e al suo Team Xecuter per hacking e rivendita di Nintendo Switch hackerate.