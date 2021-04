Peppa Pig: da oggi su RaiPlay la nona stagione in italiano e in inglese (Di lunedì 19 aprile 2021) Peppa Pig torna oggi su RaiPlay, in italiano e in inglese, con la nona stagione, che porterà la beniamina dei più piccoli alla scoperta degli Stati Uniti d'America. La nona stagione di Peppa Pig arriva oggi su RaiPlay e si apre con un viaggio oltreoceano che la beniamina dei bambini farà con suo fratello George: Hollywood e il grande cinema, New York e le luci della ribalta. La serie animata britannica arriva oggi in streaming in anteprima assoluta in italiano con i primi 13 episodi inediti (disponibili anche in inglese) e andrà in onda su Rai YoYo dal 29 aprile tutti i giorni alle 11:50 (il sabato e la domenica anche alle 16:50). Le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021)Pig tornasu, ine in, con la, che porterà la beniamina dei più piccoli alla scoperta degli Stati Uniti d'America. LadiPig arrivasue si apre con un viaggio oltreoceano che la beniamina dei bambini farà con suo fratello George: Hollywood e il grande cinema, New York e le luci della ribalta. La serie animata britannica arrivain streaming in anteprima assoluta incon i primi 13 episodi inediti (disponibili anche in) e andrà in onda su Rai YoYo dal 29 aprile tutti i giorni alle 11:50 (il sabato e la domenica anche alle 16:50). Le ...

