Noipartigiani it colpito da un attacco hacker Lerner | “Organizzato con impiego di risorse significative”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021).it, il memoriale virtuale della Resistenza italiana lanciato domenica 18 aprile dall’Anpi, è statoda unintorno alle 21 di ieri sera, che lo ha oscurato nel momento in cui veniva presentato a Che tempo che fa di Fabio Fazio. “Secondo quanto si apprende dalla polizia postale l’intrusioneè stata organizzata accuratamente condieconomiche”, scrive in un tweet Gad. Il sito è ora raggiungibile e permette di consultare regolarmente le interviste ad oltre 150 partigiani e partigiane che hanno partecipato alla lotta per la Liberazione. Ieri sera il portale era stato oggetto di un “DDos”, ma in nottata i tecnici dell’Anpi sono riusciti a ...